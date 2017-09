Ouders kunnen doodzieke Amir bezoeken

De ouders van de doodzieke Amir krijgen de mogelijkheid om hun zoontje te bezoeken. Dit laat de gemeente Bedum weten nadat ze geinformeerd hebben naar de situatie van de jongen.

Uit de gesprekken is gebleken dat dat het COA garant staat voor het vervoer van de ouders naar hun kind. De ouders die in het AZC in Emmen verblijven hebben zelf geen geld om hun kind in Bedum frequent te bezoeken volgens de gemeente. Ze krijgen nu hulp van het COA. Die staan garant voor de reiskosten.

Bij ouders weggehaald

De 10-jarige Amir lijdt aan een zeldzame, dodelijke stofwisselingsziekte en wordt verzorgd in een instelling in Bedum. De Raad van Kinderbescherming heeft het jongetje bij de ouders weggehaald omdat die in het AZC niet de juiste zorg kreeg.

Inspanning

Op verzoek van de gemeenteraad heeft wethouder Menne van Dijk contact gehad met de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeente Emmen. De raad wilde graag dat het college zich in gaat spannen voor de schrijnende situatie.

Van Dijk is geïnformeerd over de situatie en hun betrokkenheid. De betrokken instanties houden elkaar van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

