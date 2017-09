Bierumers winnen tienduizenden euro's: 'Dit is geen kattendrek'

Gaston Starreveld kwam niet langs, maar dat deert de vier bewoners van de Nieuwstad in Bierum niet. Daar viel de straatprijs en zijn de bewoners in een klap tienduizenden euro's rijker.

Ruud en Matty Thijssen vestigden zich na omzwervingen in Friesland en Frankrijk in Bierum. 'Mensen noemen het wel eens het einde van de wereld', zegt Rudy. 'Maar misschien waren we daar wel naar op zoek.'

'Een stevige grap'

Aan het begin van de week ging de telefoon bij het echtpaar. Rudy nam op. 'Het was iemand van de Postcode Loterij die zei dat we een prijs hadden gewonnen. Dat neem je dan voor kennisgeving aan en denk je dat het om een stevige grap gaat.'

'Dit is geen kattendrek'

Uiteindelijk leert een rondje research dat het toch echt zo is: 25.000 euro. Bruto. 'Dat valt je niet iedere dag ten deel. Het is geen kattendrek, je kunt er een goed flesje wijn van kopen.'

Over de besteding van het bedrag heeft het stel wel een idee. Vorig jaar deed hun kleindochter Linda, toen 16, mee aan de Paralympische Spelen in Rio. Ze won goud om de 100 meter schoolslag. Oma Matty zag het van dichtbij.

Van Rio naar Tokio

'Ze gaat als het goed is in 2020 naar de Spelen in Tokio. Onze eerste conclusie na het winnen van de prijs is dat Matty weer naar Rio gaat om Linda te steunen.' Rudy gaat niet mee vanwege rugklachten. En we zitten ook met een kat en onze vissen.'

'Je mag morgen niet weg'

Ook Willem Kempenaar viel in de prijzen. De buurman kwam Kempenaar vertellen dat de Postcodeloterij hem zocht. 'Hij zei: je mag morgen niet weg, je moet thuis zijn. Ik dacht: het zal dan wel.'

Ook een auto

Net als bij de familie Thijssen kwam Gaston uiteindelijk ook niet langs bij Kempenaar. De prijzen komen uiteraard wel zijn kant op. De 25.000 euro, 'dat wordt netto zo'n 17.000', en een nieuwe auto.

'Maar die komt hier niet', lacht hij. 'Ik kies voor het geld en neem wel een auto van 10.000 ofzo.'

Groningse geluksvogels

Het is dit jaar niet de eerste keer dat er Groningers in de prijzen vielen. Ook in Finsterwolde, Haren, Kropswolde en Nieuw Beerta was het raak.

