Dit weekend in Groningen: de Rodermarkt, mode en... oogcontact

Wat is in het weekend te doen in provincie Groningen? RTV Noord maakt elke zaterdag om 8.00 uur een selectie van leuke en bijzondere evenementen. Deze week: indringend oogcontact en 's avonds modeshoppen.

Tocht om de Noord: hét wandelevenement

Dat het grootste wandelevenement van Groningen dit weekend plaatsvindt, zal je niet ontgaan bij RTV Noord. We houden de voortgang live bij op onze website, in de app en op de radio. De organisatie verwacht dit jaar zo'n 6000 deelnemers, zeker nu het weer lijkt mee te vallen. Last minute meelopen kan niet; aan de kant aanmoedigen natuurlijk wel. Meer informatie over het thema van dit jaar, de Kerstvloed van 1717, en de route, vind je hier. Gaan wij even terug naar 2015:

Kadepop: festival voor muziekliefhebbers

The Beautiful Girls uit Australië, opkomend Nederlands singer-songwriter talent Pip Blom, Avi on Fire (bekend van hun hit Pearls), Radio Eliza, Navarone, Intergalactic Lovers en als grote afsluiter tot half twee 's nachts: Kraantje Pappie. De nieuwste editie van Kadepop zal omwonenden van het Suikerunieterrein misschien niet behagen, maar muziekliefhebbers vast en zeker. De line-up begint even na twaalven. Een ticket kost zo'n 35 euro, al zijn er meer mogelijkheden. Proeven van de playlist kan hier. Omdat je Kraan al kent, hier de hit Pearls van Avi on Fire:

Natuurlijk: de Rodermarkt!

Officieel is het geen evenement in onze provincie, maar laten we wel zijn: elk jaar gaan er gewoon busladingen Grunnegers naar de Rodermarkt. Met de huidige weersvoorspellingen zal dat dit jaar niet anders zijn. Zaterdag van 13.00 uur tot 2.00 uur 's nachts is er kermis op de Brink, om 13.30 en 19.00 uur zijn de Rodermarktparades met praalwagens in het centrum. In de Jaarbeurs van het Noorden staan overdag al verschillende artiesten, maar het echte feestgedruis gaat 's avonds van start in verschillende kroegen. Wie zondag al over de kater heen is, kan vanaf 16.00 uur meedoen met het Oktoberfest.

De Nacht van de Mode is terug

De Nacht van de Mode heeft sinds dit jaar de veel minder pakkende naam 050&Mode, maar de opzet lijkt op de vorige edities. En dus doen er maar liefst 150 winkels mee met een shopdag- en avond gewijd aan de mode. Etalages in de spotlights, visagie, mannequins overal waar je kijkt, modeshows en pop-upstores maken deze shoppinggelegenheid net even anders dan de doorsnee winkeldag. Al is het maar omdat je tot bijvoorbeeld 22.00 uur nog winkels binnen kan lopen. Het programma vind je hier. Kunzt oog schoot deze vooruitblik twee jaar geleden.

Écht oogcontact maken

Vijfhonderd mensen geven op Facebook aan mee te doen, en dat kunnen er zomaar eens nog meer worden. In het Noorderplantsoen in Groningen vindt deze zaterdag om 14.00 uur het evenement The World's Biggest Eye Contact Experiment 2017 plaats. Groningen is maar één van de locaties die meedoet: wereldwijd doen meer dan 300 steden mee aan het experiment, waarbij onbekenden elkaar een minuut lang onafgebroken in de ogen kijken. Oogcontact, als pamflet tegen de niet-aflatende belangstelling voor onze smartphones en vervreemding. Meedoen? Verschijn dan voor 14.00 uur.

Goed weekend!

