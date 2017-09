Stad is voor nieuwe topsporthal, maar trekt de portemonnee nog niet

Topsportverenigingen uit Groningen vragen al langer om een eigen topsporthal, maar vooralsnog werkte de gemeente niet mee. Daar komt nu verandering in.

Wethouder Paul de Rook (D66) staat achter het plan om samen met sportverenigingen zoals Donar de komst van een topsportcentrum te onderzoeken. MartiniPlaza zou daarvoor een geschikte locatie kunnen zijn.

Verbouwen

MartiniPlaza heeft verbouwplannen en daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid topsport meer ruimte te geven binnen de muren van het gebouw. 'Dus wij kijken nu samen met MartiniPlaza en Donar naar de mogelijkheden', aldus De Rook.

Borgmanhal

Donar-voorzitter Jannes Stokroos geeft alvast een schot voor de boeg: 'De grote Borgmanhal, de voormalige Martinihal, zou een optie kunnen zijn. Bijvoorbeeld renoveren, of helemaal platgooien en er een nieuwe hal neerzetten.'

Centen

Geld stelt de gemeente vooralsnog niet beschikbaar. 'We hebben geen geld op de plank liggen om het mogelijk te maken. Maar het begint bij een plan. We gaan nu kijken of we het plan inhoudelijk kunnen onderbouwen en het bedrijfsleven enthousiast kunnen maken voor investeringen', zegt De Rook.

Er moet dus eerst een plan komen voordat de gemeente zich uitspreekt over geld. 'De overheid staat er al lang niet meer in zijn eentje voor. De oproep is dus om mee te denken. Laten we kijken of we dit waar kunnen maken.'

Andere tijden

'We zitten niet meer in de tijd van een wens uitspreken en dan naar het stadhuis om het handje op te houden', weet Donar-voorzitter Stokroos. 'Tegenwoordig moet je meerdere partijen bij zo'n plan betrekken. Dat gebeurt ook veel in Duitsland, bijvoorbeeld.'

Ik weet dat andere zaalclubs hier ook blij mee zijn Jannes Stokrook-Voorzitter Donar

Appartementen

Plannen zijn er al wel, zegt Stokroos: 'Dan moet je denken aan een hal die niet alleen voor topsport bedoeld is. Ook zou er bedrijfsruimte in moeten komen, of een tiental appartementen bovenop de hal.'

'Ik weet dat andere zaalclubs, zoals Abiant Lycurgus of Nic., hier ook blij mee zijn', vervolgt Stokroos. 'Laten we eens kijken of we hier verder mee kunnen. Het zou in ieder geval erg mooi zijn.'

Spelen in Leek en Leeuwarden

Het wrange is dat Donar ook komend seizoen de gevolgen ondervindt van het ontbreken van een topsporthal, geeft Stokroos aan. 'We moeten sowieso al één keer uitwijken naar een andere hal (waarschijnlijk in Leek, red.), omdat er in MartiniPlaza al een ander evenement is.'

'Afhankelijk van of we nog een voorronde moeten spelen, kan dat zelfs nog vaker gebeuren, dat we bijvoorbeeld in Leeuwarden moeten spelen. Met zo'n topsporthal heb je dat probleem niet meer.'

