'Ook bij Walking Football is de derde helft belangrijk'

Voetbal op wandeltempo en zonder nare blessures. Dat is voor een groeiend aantal 60-plussers de aantrekkingskracht van Walking Football. Vrijdag konden sportievelingen de sport uitproberen in Winsum.

Daar organiseerde FC Groningen een kick-off in samenwerking met VV Winsum, Menzis en Health I Port.

OldStars

Met een selectie 'OldStars' promoot de FC sinds drie en een half jaar het Walking Football in het noorden. Met succes, want de animo groeit. 'Inmiddels hebben we 32 Walking Footballers die onder de vlag van FC Groningen spelen', vertelt Mick Duzink, manager maatschappelijke projecten bij de club.

Regels

Bij Walking Football is rennen verboden, mag de bal mag niet hoger komen dan heuphoogte en is lichamelijk contact niet toegestaan. Slidings zijn dan ook uit den boze.

'Alles om te voorkomen dat je blessures krijgt', stelt Duzink. 'Het doel is dan ook niet om het beste voetbal te spelen. We bieden 60-plussers juist de mogelijkheid samen te sporten en gezellige dingen te doen.'

Intensief

Ondanks het wandeltempo is een goede conditie geen overbodige luxe, vertelt speler Jaap Dekker. 'Het is best wel intensief, vooral voor mensen van onze leeftijd natuurlijk. Het aantal blessures valt wel erg mee. Dit zijn natuurlijk allemaal mannen die in het verleden een aardig potje voetbal hebben gespeeld. Alleen houdt dat op een gegeven moment op.'

Derde helft

Dekker is een Walking Football-speler van het eerste uur. Hij is dan ook lyrisch over de sport. 'Ik vind het fantastisch! We trainen elke donderdagmiddag met heel veel plezier. En naast het sporten is ook bij ons de derde helft heel belangrijk.'



