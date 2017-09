Man vrijuit omdat officier niet kan printen

'Dit verdient geen schoonheidsprijs. U gaat vrijuit, maar niet om een fraaie reden', zei de officier vrijdag tegen een 31-jarige man uit Amsterdam. Die stond in Groningen terecht, omdat hij daar iemand op een zebrapad aanreed en de voetganger gewond achterliet.

De dagvaarding klopte niet. De officier mag die op zitting nog wijzigen, maar deed dit niet om een bijzondere reden.

'Gaat u aangifte doen?'

De Amsterdammer reed op 3 juni van vorig jaar op de Boteringebrug in Groningen een voetganger van het zebrapad. Die raakte daarbij gewond aan zijn knie. De automobilist reed door, maar werd tegengehouden door een omstander.

De Amsterdammer stapte uit en vroeg in het Engels 'ga je nu aangifte doen?' De man reed alsnog weg, zonder zich bekend te maken. Hij werd later aangehouden.

Ander dossier

De man kreeg later de dagvaarding in de bus. Daarin stond dat de aanrijding in Ammerzoden, gemeente Maasdriel, zou zijn geweest. 'Hij weet niet waar het over gaat, de dagvaarding mag niet worden gebruikt', zei de advocaat van de Amsterdammer.

De officier wilde de dagvaarding op de zitting niet wijzigen. 'Ik vraag toch vrijspraak, er is te weinig bewijs', zei hij in eerste instantie. De rechter veerde op; 'Nou, dan heb ik een heel ander dossier voor mij liggen.'

Geen printer

De rechter vond wel dat er voldoende bewijs zou zijn geweest om de man te veroordelen voor onvoorzichtig rijgedrag waardoor iemand gewond is geraakt. 'Maar dit is niet ten laste gelegd.' Het openbaar ministerie vervolgde de man alleen voor doorrijden na het veroorzaken van een ongeval.

De rechter kan alleen veroordelen als de omschrijving van het delict volledig klopt. De officier herstelde de foute omschrijving niet. 'Ik moet dan het formulier uitprinten en overhandigen. Ik heb geen printer bij de hand.'