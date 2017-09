Voorlopig geen uitbreiding bevoegdheden NCG Alders

De Raad van State heeft een negatief advies gegeven over een wetsvoorstel dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders meer bevoegdheid moet geven. Dat melden meerdere bronnen in Den Haag.

De Raad van State zegt niet op het bericht te kunnen reageren en verwijst naar het ministerie van Economische Zaken. 'Zo is het staatsrechtelijk geregeld,' aldus een woordvoerder.

Mededeling Kamp

Het ministerie wil dat negatieve advies niet bevestigen. Wel wordt verwezen naar een mededeling van demissionair minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer. Hij brandt zijn vingers er niet meer aan, zo blijkt daar uit.

'Het advies van de afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel betreffende de positie van de NCG is inmiddels ontvangen. Ik bestudeer dit advies nu. Naar verwachting zal een nieuw kabinet besluiten over de organisatie van schadeherstel en versterking. De besluitvorming op dit punt laat ik daarom over aan mijn ambtsopvolger,' meldt de vertrekkende minister van Economische Zaken.

Motie

Ruim een jaar geleden drong de Tweede Kamer in een motie al aan op het uitbreiden van de bevoegdheden van Alders. Kamp zegde vervolgens toe met de benodigde wetswijziging te komen. Dat laat dus nog op zich wachten.

