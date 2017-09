'Een goed gedicht is als een fles wijn'

'Om een goed gedicht te krijgen, moet je tijd nemen om het te laten rusten, net als een fles wijn. Sommige zinnen heb ik tien jaar geleden al opgeschreven.' Dat zegt dichter Willem Tjebbe Oostenbrink die zijn tweede dichtbundel heeft geschreven: Zolt en Stof.

Inspiratie

In de jaren '90 begon de liefde voor het dichten. 'Op een gegeven moment zag ik gedichten en schrijfwerk van andere schrijvers in het Westerkwartier.' Het enthousiasme leidde in 2013 tot de dichtbundel 'Opdreugde Troanen'. Nu, vier jaar later, brengt hij opnieuw een bundel uit.

Derde op komst?

Af en toe leveren de gedichten een prijs of een geldbedrag op, maar de dichter kan er niet van leven. Maar het gaat niet om het geld, maar om het plezier in dichten. 'Zolang er inspiratie is en zolang ik op nieuwe ideeën kom, ach, dan kan er wel eens een derde bundel of boekje komen. We zullen zien.'