Pand Holland Casino voldeed aan brandveiligheidseisen

Het afgebrande pand van Holland Casino in Groningen voldeed aan de brandveiligheidseisen. Dat schrijft burgemeester Peter den Oudsten aan de gemeenteraad.

De laatste brandveiligheidscontrole is uitgevoerd in november 2015. Daaruit bleek dat de brandveiligheid in orde was. Wel moesten er 'obstakels en materialen' uit de vluchtweg worden verwijderd.

Ledverlichting in het steegje

Ook is bij die laatste inspectie het advies gegeven om verlichting in de steeg te plaatsen. 'Het advies is tot op de letter uitgevoerd', zegt Lukas Burgering namens Holland Casino. 'We hebben daar ledverlichting aangebracht.'

Geen akkoord in 2007

De brandveiligheid was vanaf 2007 altijd in orde, zo blijkt uit een overzicht van die controles. Vanaf 2014 waren de controles niet meer jaarlijks, maar tweejaarlijks. In 2007 was de brandveiligheid echter onvoldoende. Toen waren zelfsluitende brand- en rookwerende deuren vastgezet met deurstoppers terwijl dat niet de bedoeling is.

Sloop in oktober

Holland Casino werkt op dit moment nog aan een sloopplan. Dat zou volgende maand weleens in werking gesteld kunnen worden. De gemeente verwacht namelijk dat dan de sloop begint. Ook is de gemeente nog steeds met het casino in gesprek om een nieuw onderkomen te vinden. Ook de huidige locatie is daarin een optie.

Brandonderzoek

De burgemeester laat verder weten dat het brandonderzoek nog altijd loopt. Dat wordt gedaan door het Team Brandonderzoek Noord-Nederland. Voor dat onderzoek werden eerder al opnames gemaakt met zowel een drone als een robot. De kans dat de oorzaak wordt achterhaald is nog steeds zeer klein.

Lees ook:

- Brandweer hoopt laatste vlammen casino via het dak te blussen

- Vuur in uitgebrand casino laait weer op

- Lees alles over de casinobrand in ons dossier