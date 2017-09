Toch bussen tussen Vlagtwedde en Ter Apel onder schooltijd

Tijdens schooltijden blijft er toch gewoon een bus rijden tussen Vlagtwedde en Ter Apel. Dat bevestigt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) van Vlagtwedde.

De hubtaxi, die buiten de spitsuren zou gaan rijden tussen Vlagtwedde en Ter Apel, rijdt hierdoor alleen nog na de avondspits.

Kritiek

'We zijn hier erg blij mee', zegt Luth. Ze had eerder veel kritiek op de hubtaxi, omdat die veel duurder is dan de bus die er nu rijdt. Na 15 kilometer reizen met een hubtaxi moet er zelfs commercieel taxitarief worden betaald. Dat hoeft dus toch niet meer, in elk geval op de tijden dat het RSG in Ter Apel open is.

Uiteindelijk wordt er geluisterd

'We hebben drie keer een zienswijze ingediend bij het OV-bureau Groningen Drenthe en blijkbaar wordt er uiteindelijk toch wel geluisterd', legt Luth uit. 'Daar is dus wat geduld voor nodig.'

Wensen

Toch heeft Luth nog wel wensen. 'We zitten nog steeds te wachten op snelle verbinding tussen Ter Apel en Groningen. We willen eigenlijk dat de Qliner die nu tussen Stadskanaal en Groningen rijdt, tussen Ter Apel en Groningen gaat rijden. 'Als je dan toch lang onderweg bent is het wel prettig als je niet hoeft over te stappen in Gieten en een snelle internetverbinding hebt.'

