Robot gaat lenzen maken in Groningen

Het bedrijf Ophtec in Groningen dat implanteerbare lenzen maakt, gaat uitbreiden dankzij een robot.

Samenwerkende robot

Het gaat om een zogeheten collaboratieve robot, een robot die 'samenwerkt' met mensen. Deze robot brengt het materiaal waarvan de lenzen gemaakt worden, exact op positie in een soort draaibank. Dat kan de robot 24 uur per dag doen.

'Collega'

'Het bijzondere aan deze robot is dat hij in dezelfde ruimte gebruikt kan worden als waar mensen aan het werk zijn; er hoeft geen veiligheidsruimte vrij te worden gehouden', zegt manager operations Noud Wijkamp van Ophtec. 'Je kunt de robot dus zien als een soort collega'.

Nieuwe banen

De nieuwe techniek wordt ingezet voor de productie van een nieuw ontwikkelde implanteerbare multifocale ooglens. Doordat de productie stijgt, komen er bij Ophtec zes nieuwe banen bij, onder meer in de logistiek en verkoop.

Provincie

De provincie Groningen heeft 25.000 euro subsidie meebetaald aan de robot. Dat geld komt uit het programma Innovatief & Duurzaam Groningen.

Laanstra Multigrafisch

Ook het bedrijf Laanstra Multigrafisch BV in Leek krijgt geld uit dat potje. De provincie betaalt vijftigduizend euro mee aan een nieuwe machine, die met digitale techniek glanslak of folie kan aanbrengen op drukwerk. Het is het eerste bedrijf in Nederland dat beschikt over die nieuwe techniek. De aanschaf kan vier tot vijf nieuwe banen opleveren.