Volkskrant: 'beste Italiaanse restaurant van Nederland in Groningen'

'Misschien wel het beste Italiaanse restaurant van Nederland.' Die opsteker krijgt het amper drie maanden oude restaurant Alice aan de Verlengde Hereweg in Stad van de Volkskrant.

Culinair criticus Mac van Dinther van de krant is lovend in zijn recensie in Volkskrant Magazine. 'Het is smullen tot in de gloria', schrijft hij. 'Alice is er een om te koesteren.'

Blij verrast

Het was totaal onverwacht voor familie Casagrande: 'We hadden dit echt niet verwacht. Het is te gek!'

Iets anders dan pizza's

Alice is vernoemd naar de dochter van de eigenares, Enrica Casagrande, die zelf de bediening doet. Alice is de chef-kok. Ze werd opgeleid in Osteria Francescana, het Italiaanse restaurant dat de titel 'beste restaurant van de wereld' in 2016 won.

'We wilden gewoon heel graag iets anders brengen naar Groningen', zegt Alice. 'Geen saaie pizza's en pasta's, maar Italiaanse streekgerechten.'

Verhuisd

De familie Casagrande woont inmiddels drie en een half jaar in Nederland. De eerste periode brachten ze door in Haren, maar al snel verhuisden ze naar de stad.

Chef-kok Alice krijgt langzamerhand de Nederlandse taal steeds beter onder de knie: 'Ik durf nog geen Nederlands te spreken. Maar de recensie kon ik gelukkig gewoon lezen.'

Niet voor iedereen

Of 'misschien wel het beste Italiaanse restaurant van Nederland' voor iedereen toegankelijk is, is nog maar de vraag. Voor een vijfgangenmenu betaal je 65 euro, en dan heb je nog geen glas drinken gehad.