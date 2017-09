'Groningers met sporthart' willen meedoen aan verkiezingen in Stad

Verschillende mensen uit de Groningse sportwereld bekijken de mogelijkheden voor het oprichten van een politieke partij, die mee moet doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het is een partij die zich richt op de sport en topsport in de stad Groningen, zegt een van de betrokkenen, Glenn Pinas, tevens voormalig coach van Donar.

Van obesitas tot Topsporthal

'Maar dat is niet het enige', zegt Pinas. 'Ook zaken die daarmee te maken hebben, zoals gezondheid en armoedebestrijding, komen aan bod. Bestrijden van obesitas, meer beweging voor kinderen op scholen. Maar inderdaad ook de kwestie van een mogelijke nieuwe topsporthal, wat nu weer speelt.'

Juridisch

Of de partij er daadwerkelijk gaat komen, moet in de komende weken blijken, zegt Pinas. 'We bekijken bijvoorbeeld eerst hoe we het juridisch aan moeten pakken. Moeten we een stichting oprichten, of juist een vereniging?'

'Noem geen namen'

Ook namen als sportjournalist Dick Heuvelman, Jack Suiveer (Lycurgus) en voormalig tafeltennisbondscoach Jan Vlieg worden genoemd als betrokkenen, maar dat wil Pinas niet bevestigen. 'Zodra het concreter wordt, kunnen we op zoek naar kandidaten. Ik ga nu geen namen noemen.'

