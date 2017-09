Noord Vandaag: 'Het kereltje kan niet zonder zijn ouders'

Het trieste verhaal rondom het doodzieke jongetje Amir (10), die lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Eerst zat hij met zijn ouders in het asielzoekerscentrum in Emmen, maar daar is hij door de kinderrechter weggehaald omdat hij niet de juiste zorg zou krijgen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Inwoners uit Bierum zijn tienduizenden euro's rijker. Het Bierumse echtpaar Ruud en Matty Thijssen konden hun geluk niet op na het winnen van de straatprijs. Hoeveel blijft er precies van over? (vanaf 00:48) - Een primeur voor Hellum. Daar komt namelijk de eerste dorpsmolen van de provincie Groningen. Hiervoor richtten de inwoners een speciale dorpscoöperatie op (vanaf 9:30) - De komst van een topsporthal in Groningen is dichterbij dan ooit. Wethouder Paul de Rook (D66) onderzoekt samen met verschillende sportverenigingen, waaronder Donar, de mogelijkheden van zo'n hal. (vanaf 9.43) - De kous is af voor Jan Louwes uit Haren. De hoofd buitendienst van de gemeente kan de fusie niet aan en kiest voor de buurgemeente Noordenveld. Heeft hij er wel goed genoeg over nagedacht? (vanaf 11:56) - FC Groningen speelde goed tegen Hercules. Zondag speelt de ploeg tegen FC Twente. Trainer van FC Groningen Ernest Faber heeft er veel vertrouwen in. (vanaf 15:19) - De een maakt al bijna 25 jaar radio voor RTV Noord, de ander is te horen op Joy Radio. Vader en zoon Edwin en Ivo Pasveer zijn sindskort elkaars concurrenten. Allebei zenden ze uit tussen 12.00 en 16.00. (vanaf 16:43) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist