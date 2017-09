'Leerlingen doen liever na 20 uur al rijexamen'

'Er wordt te vroeg rijexamen gedaan.' Dat zegt rijschoolhouder Luuk Oosterveld. Vrijdag meldde het CBR dat meer dan de helft van de leerlingen de eerste keer zakt.

'Ze denken dat ze in 20 uur een rijbewijs kunnen halen. Het duurt gemiddeld zo'n 40 uur. Maar dat kun je moeilijk verkopen, want het kost geld. En geld is belangrijk voor de leerling. Die wil liever na 20 uur al rijexamen doen.'

'De eerste keer zak je toch'

Volgens Oosterveld heerst eveneens de gedachte dat 'je de eerste keer toch altijd zakt'. Onder andere met deze reden in het achterhoofd doen leerlingen na 20 'vlieguren' examen.

Kwaliteitskeurmerk

De oplossing ligt in zijn ogen bij een kwaliteitskeurmerk. Hierin moet brancheorganisatie BOVAG een rol spelen. 'Zodat leerlingen goed kunnen zien waar een goede rijschool aan moet voldoen, zodat je kunt kiezen voor een goede rijschool.'

Tien rijscholen, tien prijzen

'Het is nu allemaal commercieel en onduidelijk', zegt Oosterveld. 'Als je tien verschillende rijscholen belt, krijg je tien verschillende prijzen. Je hebt als consument geen idee wat reëel is.'

