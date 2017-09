Doodzieke Amir (10) is naar UMCG gebracht (update)

De doodzieke Amir is vrijdagmiddag naar het UMCG in Groningen gebracht.

De ouders van het 10-jarige jongetje dat aan een dodelijke stofwisselingsziekte lijdt, kregen juist vrijdag te horen dat ze hun zoon konden bezoeken. Amir zat met zijn ouders in een asielzoekerscentrum in Emmen, maar hij is daar weggehaald omdat hij niet de juiste zorg zou krijgen. Hij kwam terecht in een zorginstelling in Bedum.

Zijn ouders kunnen geen dagelijkse ritjes naar Bedum betalen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers liet vrijdag weten voortaan de reiskosten te betalen.

Te laat?

'Het is helaas te laat', zegt Marianne Bathoorn uit Emmen, die opkomt voor de belangen van de ouders van Amir. 'Amir kan niet zonder zijn ouders en hier waren we allemaal bang voor. Zijn vader zei de vorige keer al dat Amir er niet goed uit zag en nu is het te laat voor het kereltje. Zijn ouders zorgen 24 uur per dag voor hem. Ze verschonen hem wel twintig keer per dag. Dat kan niet in de zorg.'

Foute uitspraak

De kinderrechter besliste onlangs dat Amir in Bedum moet blijven. 'We weten allemaal dat deze uitspraak fout is geweest', zegt Bathoorn. 'Als ouders goed voor hun kind zorgen en de plek waar ze wonen niet goed genoeg is, dan zorg je voor een betere woonruimte. Je neemt de ouders dan hun kind niet af.'

Knuffels

Bathoorn weet niet of de ouders van Amir nu bij hem zijn. 'Ik hoop niet dat ze politiebewaking voor de deur in het ziekenhuis zetten. Amir heeft het niveau van een kindje van zes maanden. Hij is gewend aan de knuffels van zijn ouders. Dat doet een verpleegkundige niet. Die heeft daar geen tijd voor. Ik hoop echt dat ze niet te laat zijn.'

'Redelijk gemoedelijk'

Verslaggever Peter Steinfort was in Bedum op het moment dat Amir in de ambulance werd gereden. Volgens hem ging het allemaal redelijk gemoedelijk. 'Zijn ouders waren bij hem', vertelt hij. 'Zijn vader is ook meegegaan in de ambulance en die vertrok niet met loeiende sirenes.'

Volgens Steinfort vond de zorginstelling in Bedum het niet langer verantwoord om Amir daar te laten. Hij is naar het UMCG gebracht, omdat hij daar beter kan worden verzorgd.

