Ronald en de primeur van Hellum

Een primeur voor Hellum. Volgende week vrijdag wordt daar de eerste dorpsmolen van de provincie Groningen in gebruik genomen.De windmolen gaat niet alleen stroom opwekken voor Hellum, maar ook voor omliggende dorpen. De afnemers zijn inwoners, die zich hebben aangesloten bij een speciale dorpscoöperatie.Ronald was nieuwsgierig naar de voorbereidende werkzaamheden en ging eens kijken in

Hellum...