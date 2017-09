Verontwaardigde reacties op nieuw pand Doktersdienst

'Net of het gebouw in brand heeft gestaan.' 'Die architect moet gigantisch stoned en depressief geweest zijn.' En: 'Zijn ze aan het slopen?'

Er wordt met ongeloof en afkeer gereageerd op een foto die de Doktersdienst Groningen op Facebook heeft geplaatst van haar nieuwe gebouw.

Een enkeling vindt dat er niet te snel geoordeeld moet worden: 'Even wachten op het eindresultaat, er staat: het eind komt in zicht. Het is dus nog niet af!'

Martini Ziekenhuis

De huisartsenpost van de doktersdienst verhuist eind november naar een nieuwe locatie op het terrein van het Martini Ziekenhuis. De post aan het Damsterdiep in de stad gaat dan dicht. Het nieuwe gebouw is ontworpen door Arnold Burger van Seed Architecten. Hij ontwierp ook de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis en het Martini Paviljoen in de binnentuin van het ziekenhuis.

