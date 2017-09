Robben: 'De lege plekken bij FC Groningen doen mij pijn' (video)

'Beste supporters van FC Groningen: ik weet dat de resultaten tegenvallen, maar het is echt belangrijk dat jullie bij de komende wedstrijd weer van de partij zijn.'

Dat zijn de woorden van oud-FC Groningen-speler Arjen Robben, waarmee hij zich persoonlijk richt tot de supporters van de Groningse voetbalploeg.

De tegenvallende verkoop van tickets is voor FC Groningen al een tijdje een probleem. De club heeft meer oud-spelers gevraagd hun zorgen te uiten in een videoboodschap. Zo hebben Rasmus Lindgren en Erik Nevland al een filmpje ingestuurd. Robben geeft nu met zijn motiverende woorden de voetbalclub ook een steuntje in de rug.

