Voor heel het land geldt vrijdagavond en zaterdagochtend een waarschuwing voor dichte mist. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).

De mist zou overal in het land plotseling kunnen opduiken, waardoor het zicht minder dan 200 meter wordt.

De VID roept automobilisten op om de wegbewijzering goed in de gaten te houden. De mist houdt tot ongeveer eind zaterdagochtend aan. Het kan dan even duren voordat het is opgeklaard, maar vervolgens komt langzaam maar zeker de zon weer tevoorschijn.