Bedum opnieuw opgeschrikt door brandje

(Foto: De Vries Media)

Een brand heeft vrijdagavond een schuurtje aan de Langs de Lijn in Bedum in de as gelegd.

Het schuurtje stond in een dierenweitje, dat hoort bij woonvoorziening De Noorderbrug. Voor zover bekend stonden er geen dieren in de schuur op het moment dat de brand uitbrak. De afgelopen tijd zijn er meerdere kleine branden geweest in Bedum. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en was al een onderzoek gestart. Lees ook: - Politie onderzoekt aangestoken branden in Bedum

