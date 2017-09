Lycurgus speelt troostfinale in Polen

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn er niet in geslaagd de finale te halen tijdens een toernooi in Polen.

De Groningers verloren vrijdagavond de eerste wedstrijd met 3-0 van Radom, de nummer zes van afgelopen seizoen in Polen.

Weinig fouten

De setstanden waren 25-20, 25-19 en 25-17. Erik Mattson maakte z'n debuut. De libero speelde de hele wedstrijd. Niels de Vries maakte ook weer minuten na een blessure. Een hele wedstrijd is voor hem nog te veel.

Coach Arjan Taaij was tevreden over het spel in de eerste twee sets. 'Aanvallend was het goed. We speelden met een hoog rendement en maakten weinig fouten.'

Uitnodiging

De Groningers spelen zaterdag om de derde plaats. Lycurgus is op uitnodiging in Polen. Speler Wytze Kooistra speelde er en heeft nog altijd goede contacten.

Na dit weekend zit de voorbereiding erop voor de Lycrugus. De eerste serieuze wedstrijd is tegen Orion voor de Supercup. Dit duel is op zondag 1 oktober.