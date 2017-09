Vrouw Harm Post: 'Hij moet niet thuis zijn, maar lekker bezig blijven'

Met een groot feest middenin de Eemshaven nam Harm Post vrijdagavond afscheid van Groningen Seaports. Zeventien jaar lang stond hij aan het roer van de Groninger havens, en zeker niet onverdienstelijk. Daarom werd groots uitgepakt.

Honderden mensen - bestuurders, ondernemers, vrienden en familieleden - kwamen naar de haven om Post te bedanken voor zijn werk.

Tijdelijke 'barn'

Kosten noch moeite werden gespaard. De receptie was in een grote schuur naast de Nuon-centrale, die er speciaal voor deze gelegenheid is neergezet. Hij is gebouwd op een grote zandbult, zodat genodigden een kijkje konden nemen over de zeedijk.

In deze schuur - op z'n Engels een barn - kreeg Post uit handen van commissaris van de Koning René Paas een koninklijke onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-nassau. En dat is niet zomaar een lintje, beseft Post:

'Ik word er hopelijk geen ander mens van. Ik hoop dat mensen om mij heen mij niet anders gaan benaderen. Maar ik vind het heel eervol en ik draag hem dan ook op aan alle 85 collega's die meegeholpen hebben de havens tot een succes te maken.'

Ongronings enthousiasme

Een van de oud-politici is voormalig commissaris van de Koning Max van den Berg, die goede herinneringen heeft aan de samenwerking met Post: 'Hij heeft een ongronings vermogen en enthousiasme om elke keer nieuwe kansen te zien. Wat vele tientallen jaren niet lukte met de haven, kwam met hem naar boven en dat heeft heel Noord-Nederland enorm geholpen.'

Directeur Rob Wagenborg van de gelijknamige rederij werkte ook jarenlang samen met de Winsumer. Hij typeert hem zo: 'Harm ging niet van A naar B naar C, hij ging van A naar D naar H naar D. Hij is net zo'n drukke en enthousiaste man als ik. Maar op die manier krijg je wel mensen over de streep die je anders nooit zover krijgt.'

Niet stilzitten

Anneke, de vrouw van Harm, is misschien wel de belangrijkste gast van de avond. Ze is trots op haar man en had niet verwacht dat hij zo'n onderscheiding zou krijgen. Toch zal hij nu niet veel stilzitten, want hij gaat het Groninger bedrijfsleven adviseren, waaronder die andere haven van ons: Groningen Airport Eelde. En daar is Anneke blij mee:

'Ik denk wel dat hij bezig blijft. Het zou ook niet goed zijn als hij voortdurend thuis is en dan mijn leven bepaalt. Dan gaat het niet goed. Hij moet lekker zijn gang gaan, dat is het beste.'

Na het officiële gedeelte was het tijd voor feest. Abba, The Beatles en Meat Loaf, ze kwamen allemaal voorbij. Het bleef al met al nog lang gezellig in de 'barn van Harm' in de Eemshaven.