Bauke Mollema heeft zin in WK: 'Het wordt een zware koers'

Een parcours voor sprinters en klassiekerrenners. Zo typeert Bauke Mollema het WK in Bergen. Zondag rijden de profs daar hun kampioenschap.

Mollema vindt zichzelf en de andere Nederlanders geen favoriet voor de titel. Maar stiekem hoopt de Groninger op een koersverloop waarin hij een kans krijgt.

Zware koers

'Ik hoop me in de laatste paar rondes van voren te laten zien. Het mooiste is om met een groepje weg te rijden, want ik moet het niet van een sprint hebben.'

Het wordt in ieder geval een zware koers, denkt Mollema. 'Ik wil ergens in de aanval gaan, maar het wordt pittig. Ik heb er wel veel zin in, de trainingen gingen goed.'

Geen regen

Van tevoren hoopte de Groninger op regen. 'Er werd gezegd dat het hier 300 dagen per jaar regent. Maar juist nu niet. Het is niet anders.'

