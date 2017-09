Burendag in Veendam: 'Er wordt veel over de explosie gesproken'

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Burendag is deze zaterdag net even anders dan anders aan de Julianalaan in Veendam. Vanwege een grote explosie in een appartementencomplex in april wonen de meeste buurtbewoners inmiddels elders.

Toch komen veel bewoners even een kijkje nemen op het schoolplein van de Wim Monnereauschool. De bankjes op het plein zitten vol. 'Het is een geweldige opkomst, ik ben nu al blij', zegt organisator Greta Wolthof. Contact maken Ze merkte dat de drempel voor mensen om zich op te geven best hoog bleek. 'Veel mensen zeiden: je ziet me wel verschijnen. En dat gebeurt nu ook.' Wolthof vindt de burendag belangrijk. 'Mensen maken contact op zo'n dag. Zelf ken ik ook niet iedereen die hier is. Dat is precies het idee: kennismaken.' Niet voor gekozen Een van de bezoekers is Klaas Hensens. Hij woonde tot aan de explosie in het appartementencomplex. Inmiddels woont hij met zijn vrouw enkele kilometers verderop, in Nieuw-Buitenwoel in Veendam. 'We waren hier met z'n allen buren, daarom ben ik hier. Ik heb er niet voor gekozen om weg te gaan, het moest. Maar ik ben goed terechtgekomen.' Dromen Hensens merkt dat veel gesprekken zaterdag over de explosie gaan. 'Met mij gaat het goed. Ik heb er een paar keer over gedroomd, maar verder niet.' Zijn vrouw heeft meer moeite om de gebeurtenissen te verwerken, vertelt Hensens. 'Zij moest heel erg wennen aan onze nieuwe plek. En ze schrikt nog wel van onverwacht lawaai.' Lees ook: - 'Ik merk dat mensen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid'

