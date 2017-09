Facelift voor Menistenplein: 'het was pure noodzaak'

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord) (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De facelift van het Menistenplein in Stadskanaal is afgerond. Het plein ging deze zomer op de schop om de kale plek in het centrum een beter aanzien te geven.

Vooraf was er nogal wat te doen om de opknapbeurt. In de gemeenteraad ontstond commotie rondom de aanbesteding. Maar uiteindelijk kreeg het plein de geplande facelift. 'Pure noodzaak' Tot blijdschap van Roy Schulte, ondernemer en aanzwengelaar. 'Ik ben hier superblij mee. Het was pure noodzaak. Stadskanaal is superleuk, maar het had wel een impuls nodig.' Klaas Jan Havinga, voorzitter van de Centrumgroep Winkeliers sluit zich daarbij aan. 'Het mooie is dat je ziet dat er een dynamiek ontstaat. Ondernemers maken nu alweer nieuwe plannen. Dit was echt een eerste aanzet.' Provincie Voor wethouder Peter Gelling is dat ook helder. 'We willen het centrum verder opknappen. Maar daar is wel geld voor nodig.' Niet alleen van de gemeente, ook de provincie zou bij moeten springen. Daarom is hij blij dat ook gedeputeerde Fleur Gräper een kijkje kwam nemen bij de opening van het Menistenplein. 'De provinicie kan binnenkort een aanvraag van ons verwachten die ze niet kunnen weigeren', stelt Gelling vastbesloten. Lees ook: - Oppositie Stadskanaal: 'Aanbestedingsprocedure Menistenplein niet juist verlopen'

