Wie nam 150 winkelmandjes mee uit de supermarkt?

Hoewel de mandjes niet naar buiten mogen is via de bewakingscamera van de COOP in Baflo te zien dat de mandjes het pand stiekem verlaten.

Van alle winkelmandjes van de winkel zijn er nu nog maar 15 over. Er missen er zo'n 150. Tijd voor een oproep op Facebook.

Oud-papier of speelgoed



Winkelmedewerker Ad Vogel heeft wel een idee wat er met de mandjes gebeurt. 'Je kunt er oudpapier in leggen of speelgoed. Eigenlijk zijn ze voor heel veel dingen te gebruiken', vertelt hij tegen het team van Expeditie Grunnen.



Bedrijfsleider Marco Datema denkt dat de mandjes bij mensen in de auto liggen, de schuur of de achtertuin.



Muntje

Maar wat kun je ertegen doen? 'Gooi er ook maar een muntje in', noemt een klant als optie.

Heb jij nog een mandje in de auto liggen of in de achtertuin staan? De COOP in Baflo wil ze graag terug.

