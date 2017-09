'Verdachte brandstichtingen probeerde ook eigen huis in brand te steken'

De vrouw die verdacht wordt van brandstichtingen in de wijk Kostverloren in de stad Groningen, heeft ook geprobeerd haar eigen huis in brand te steken. Ze zou de gaskraan hebben opgedraaid.

Dat werd zaterdag bekend bij een bijeenkomst voor buurtbewoners. Aanleiding voor bijeenkomst zijn de recente brandstichtingen in de wijk, die veel onrust veroorzaakten.

Op de bijeenkomst waren ongeveer 75 buurtbewoners aanwezig. Burgemeester Peter den Oudsten en woningbouwcorporatie Nijestee gaven tekst en uitleg.

Voorarrest

De 27-jarige Linda B. is als verdachte opgepakt, nadat zij op heterdaad werd betrapt. Zij blijft in elk geval tot donderdag in voorarrest.

De politie vermoedt dat zij ook verantwoordelijk is voor een serie brandstichtingen in Haren. Daar woonde zij, voordat zij naar Groningen verhuisde. De betrokken instanties overleggen over een oplossing. Een gebiedsverbod lijkt onhaalbaar, omdat zij zelf in de wijk woont.

Geen oplossing

Echt gerustgesteld zijn buurtbewoners zaterdag echter niet, vertelt voorzitter Jacob Bolhuis van de huurdersvereniging na afloop van de buurtbijeenkomst.

'Er is geen klip en klare oplossing. Duidelijk is dat ook maatschappelijke instanties de onrust zien, maar het is lastig te bezweren. Er zitten veel juridische haken en ogen aan.'

Sociale controle

Bolhuis weet nog niet hoe het verder moet als de vrouw terugkeert in de wijk. 'We hebben gevraagd wat er dan gebeurt. Komt er extra politie? Moeten we als wijk een sociale controle houden? We kunnen haar ook niet 24 uur per dag in de gaten houden.'

Buurtwacht

'Er gaan wel stemmen op om een buurtwacht in te stellen, maar we moeten eerst maar eens afwachten wat er besloten wordt', besluit Bolhuis.

Woensdag beslist de rechter-commissaris of het voorarrest van Linda B. opnieuw wordt verlengd.

