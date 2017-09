Incident met gevaarlijke stof bij Avebe Foxhol (update)

De brandweer is zaterdag aan het begin van de middag uitgerukt naar aardappelzetmeelproducent Avebe in Foxhol. Daar lekte een gevaarlijke vloeistof weg.

Inmiddels is duidelijk dat het om zwavelzuur gaat. Volgens de brandweer gaat het om een kleine hoeveelheid, die op de vloer van een productiehal is beland. De brandweer is bezig de plas vloeistof in te dammen en op te ruimen.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de lekkage is niet bekend.