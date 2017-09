Expeditie Grunnen: Liever Groningen dan Amsterdam

Een Amsterdammer die in Roodeschool gaat wonen. Als dat maar goed gaat. Nou, tot nu toe wel! Johan Beets heeft in Roodeschool een kast van een huis gekocht. Met zijn gezin wil Johan van Groningen gaan genieten.

'Groningen heeft de rust, de ruimte en er zijn hier alleen maar aardige mensen', vertelt Johan zijn vrouw Sandra. Ook dochter Serena ruilt met alle liefde de Randstand in voor Groningen. Met haar man en 4 kinderen woont ze nu bij haar ouders in Roodeschool.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Een dichter op een ligfiets

- Snert van mevrouw Bottema

- 150 winkelmandjes vermist in Baflo

- Stoom- en Oldtimer festival

- de Tocht om de Noord

De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!