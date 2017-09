Keeper zwaargewond aan hoofd

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Bij een voetbalwedstrijd tussen S.V. Lycurgus en OKVC uit Oldehove is zaterdagmiddag een keeper zwaargewond geraakt. De wedstrijd was op de voetbalvelden in Vinkhuizen in Groningen.

Een traumahelikopter werd ingezet om hulp te verlenen. Diederik Wijfker van S.V. Lycurgus zegt dat de aandacht in eerste instantie uitging naar twee spelers die met hun hoofden tegen elkaar waren gestoten. Een paar minuten later leek dat de keeper met zijn hoofd tegen de paal van het doel was gebotst. De keeper is naar het ziekenhuis gebracht.