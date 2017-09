Garnwerd eervolle derde bij dorpsvernieuwingsprijs

Garnwerd kreeg complimenten van de jury van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017 omdat het dorp veel actieve mensen heeft die veel activiteiten organiseren. Het dorp is de eervolle derde geworden bij de prijs en wint daarmee 500 euro.

De prijs is bedoeld voor dorpen die werken aan eigen voorzieningen. Dit is belangrijk voor een dorp omdat ze vernieuwend kunnen zijn of bijdragen aan duurzaamheid. De eerste prijs ging naar het Drentse Witteveen, de tweede naar het Gelderlandse Beltrum.

Levend dorp

'In Garnwerd zien we veel actieve mensen die op allerlei terreinen activiteiten ontplooien', schrijft de jury. 'Vooral de mooie culturele activiteiten vielen ons op. We zien een levend dorp met meerdere cafés en zondagmiddagconcerten, orgelconcerten, jazz en meer.'

'Het is knap om in een gebied dat te maken heeft met krimp en aardbevingen deze positieve energie te mobiliseren.' De dorpsvisie van Garnwerd heet: 'Garnwerd; iets boven Groningen' en wordt volgens de jury breed gedragen in het dorp.

Ambities mogen er zijn.

'De jeugdcommissie verbindt jong en oud en maakt lokale zorg efficiënter. De ambities van het dorp mogen er zijn. Hopelijk is er binnenkort een multifunctioneel gebouw met kinderopvang, cultuur en ontmoetingsplekken.'

'De charme van Garnwerd ligt in de authenticiteit, het bescheidene, het eigene. Je wilt er zo zelf gaan wonen', besluit de jury.

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.