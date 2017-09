Doodzieke Amir herenigd met familie

De ouders van Amir (10) verblijven vanaf zaterdag in het Ronald McDonald Huis, vlakbij het UMCG in Groningen waar hun doodzieke zoontje wordt behandeld.

Daardoor wordt het voor hem veel gemakkelijker bij Amir op bezoek te gaan. De logeerplek voor de ouders in het Ronald McDonald Huis wordt betaald door de stichting Liva. Deze stichting steunt gezinnen met gezondheidsproblemen.

Dodelijke stofwisselingsziekte

Amir lijdt aan een dodelijke stofwisselingsziekte. Amir woonde met zijn ouders in een asielzoekerscentrum in Emmen. De Kinderbescherming heeft hem daar weggehaald omdat hij niet de juiste zorg zou krijgen. Amir werd bij een zorginstelling in Bedum geplaatst.

Vrijdagmiddag werd hij overgebracht naar het UMCG. Voor zijn ouders bleek het vrijwel onmogelijk vanuit Emmen hun zoontje te bezoeken.

Behoefte aan zijn ouders

Kim de Hoogd, woordvoerder van Liva: 'Wij hebben geregeld dat het gezin samen kan zijn in het Ronald McDonald huis. Een kind dat ziek is, heeft behoefte aan zijn ouders. Dat mag je het jongetje gewoon niet ontzeggen.'

'Het geval van Amir is nu heel bekend, maar wij maken dit veel vaker mee. We hebben korte lijntjes met alle Ronald McDonald Huizen in het land. We zijn vanochtend gelijk gaan bellen en hadden het in een paar uur geregeld.'

Kosten

'Een verblijf in een Ronald McDonald Huis kost vijftien euro per nacht. Vaak gaat het om ernstig zieke kinderen, die maanden in het ziekenhuis liggen. Zoveel overnachtingen kunnen ouders vaak niet betalen. Dan springen wij bij. We zorgen ook voor eten, omdat dat in ziekenhuizen vaak heel duur is.

'Verschrikkelijk'

Joancy Breeveld, advocaat van de familie: 'Amir heeft anderhalve week zijn ouders niet kunnen zien. Dat is verschrikkelijk voor een kind in de laatste fase van zijn leven. Ouders en kind mogen met elkaar omgaan, want er is een omgangsregeling, dus het is erg fijn dat dit nu is geregeld.'

De financiële middelen van Liva zijn niet oneindig. De liefdadigheidsstichting is afhankelijk van giften en donateurs.

