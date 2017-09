Jong FC Groningen moet meerdere erkennen in Almere City

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag een kansloze 2-0 nederlaag geleden in en tegen Jong Almere City. Vijf minuten voor tijd miste de ploeg van trainer Alfons Arts ook nog een strafschop.

Progressie verdwenen

Van de progressie die de Groningers de laatste weken hadden laten zien was in Almere niets over. De gasten werden op alle facetten van het spel afgetroefd. Daarbij was Almere ook feller en gretiger in de duels.

Op een redelijke eerste tien minuten na van Groningen kant kwam de thuisploeg dan ook terecht op voorsprong. Na een kwartier spelen was het Silvester van de Water die de 1-0 scoorde. Hij kreeg meerdere keren de gelegenheid om in te schieten en passeerde in tweede instantie doelman Jan Hoekstra.

Dovemansoren

In de rust probeerde Arts orde op zaken te stellen, maar zijn instructies waren tegen dovemansoren gericht. Almere legde veel meer overtuiging in het spel en verdubbelde de voorsprong in de 81e minuut. Een slecht uitgevoerde ingooi van FC Groningen leidde tot een overtreding.

Hiervan wist Khalid Tadmine te profiteren: 2-0. Vijf minuten voor tijd kregen de bezoekers nog een strafschop, maar Joël Donald schoot del bal zonder overtuiging op de paal. Exemplarisch voor de wedstrijd van de FC.

Ranglijst

Ondanks deze terechte nederlaag blijft Jong FC Groningen meedoen in de subtop van de derde divisie zaterdag. De formatie verzamelde tot nu toe acht punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee op de zesde plaats.

