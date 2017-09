Groningen hofleverancier bij 'Miss Noord Nederland'

Amber Dijkstra (19) uit Winschoten mag zich Miss Noord Nederland noemen. De prijzen werden vrijdagavond uitgereikt op het jaarbeursterrein in Roden. Ook de tweede en derde prijs gingen naar Groningers.

Tijdens een casting werden 48 kandidaten geselecteerd uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Daarvan mochten veertien door naar de finale. De kandidaten konden zich in drie rondes presenteren voor de overvolle en gezellige feesttent. Zo deden ze een catwalk loopje in bikinikleding en later in galakleding.

Nynke Bruinsma (22) uit Groningen werd tweede. De derde plaats ging naar de 17-jarige Jennifer Dijkstra uit Opende. De organisatie en de Jaarbeurs Roden feliciteert alle winnaressen met het behaalde resultaat.