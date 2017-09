Soulzanger overleden aan gevolgen van kanker

(Foto: Alexandra Wey/ANP)

Soulzanger Charles Bradley is op 68-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan leed al enige tijd aan kanker. Bradley zou in december voor vijf concerten naar Nederland komen, waaronder de Oosterpoort in Groningen.

Bij Bradley werd vorig jaar een tumor in zijn maag ontdekt, waardoor hij ook toen zijn optreden in Groningen moest afzeggen. Lever Dat concert zou in december worden ingehaald, maar eerder deze maand maakte Bradley bekend dat er ook kanker was aangetroffen in zijn lever. De zanger moest daardoor opnieuw zijn tournee afzeggen.

