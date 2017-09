Hardnekkige dakbrand in café

De brandweer moest zaterdag tot drie keer toe in actie komen om een dakbrand bij café De Driesprong in Gieterveen te bestrijden.

In de middag was brand ontstaan onder het dakleer van het platte dak. Nadat het vuur gedoofd was, vertrok de brandweer weer. Enkele uren later moesten ze opnieuw komen, voor een nacontrole.

's Avonds brak er opnieuw brand uit, dit keer in de nok van het dak. Vanwege het vuur moest het café worden ontruimd. Het pand liep rook en waterschade op.