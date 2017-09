Winsumers gaan 'wild': burgemeester op wanted poster

Het is een tijdje weg geweest maar inmiddels is er weer een lustrum te vieren. Voor de vijfde keer is zaterdagavond de lichtweek in Winsum gehouden. Straten zijn omgebouwd tot safaripark, indianendorp of western saloon.

Dit jaar was het thema: 'Winsum gaat wild'. De week is afgesloten met een gondelvaart in de avond.

'Buurten en straten doen elk jaar goed hun best om te laten zien wat ze in huis hebben. Het is een mooie manier om te laten zien dat er in Winsum veel te beleven valt', vertelt Dimitri Sennema namens de organisatie, Stichting Promotie Winsum.

'En met de gondelvaart benadrukken we de waterrecreatie in het dorp.'

Wethouders op het matje

Sommige buurtverenigingen grijpen de lichtweek aan om aandacht te vragen voor zaken die spelen in het dorp. Inwoners van de Meander hebben daarom in hun gebouwde saloon 'wanted' posters opgehangen met daarop afbeeldingen van de burgemeester en wethouders.

In de boeien

Ze zijn op zoek naar het college omdat ze willen dat het Boogplein toch echt weer een bloeiend centrum wordt. Dat is nu nog een braakliggend terrein. 'Iemand had het idee van de posters bedacht en we hebben ze opgehangen', zegt buurtbewoonsters Alie Dijkema.

De wethouders en de burgmeester konden de actie wel waarderen en gaven gehoor aan de gezocht-poster. Ze bezochten de buurt. 'We mochten ze zelfs even in de boeien slaan. We hebben ze weer vrij gelaten nadat ze de belofte hebben gemaakt om zich meer dan 100 procent in te zetten voor het Boogplein', vertelt Alie.

Wethouder Bert Wesselink maakte zelfs nog van de gelegenheid gebruik om wat country muziek te laten horen bij het kampvuur.

Jeep op een boot

De afsluitende boottocht door verlicht Winsum vertrok vanaf camping Marenland en voer door het Winsumerdiep. Ook de boten waren flink uitgedost en versierd. Van een safari jeep tot tentenkamp.

'Dit is altijd een geweldig feest. Buurten die bij elkaar komen en een dorp dat mooi verlicht is in de tijd dat het weer donkerder aan het worden is', zegt Alie.