Live: FC Groningen op jacht naar eerherstel tegen FC Twente

FC Groningen speelt vanmiddag om 14:30 uur in het Noordlease stadion de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De ploeg van coach Ernest Faber zoekt eerherstel na de teleurstellende resultaten in de eredvisie van de afgelopen weken.

Volg het wedstrjdverloop via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; te Wierik, Reijnen, Memisevic, Warmerdam; Doan, Jenssen, Bacuna; Mahi, Veldwijk, Idrissi.

FC Twente:

Brondeel; Ter Avest, Bijen, Lam, van der Lely; Vuckic, Jensen, Liendl; Slagveer, Boere, Assaidi.

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

#grotwe