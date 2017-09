Astrid even terug van Sint Maarten: 'Het is heel fijn om iedereen te kunnen knuffelen'

Astrid Schrage is weer even in het ouderlijk huis in Muntendam. Ze woont op het zo zwaar door de orkaan Irma getroffen Sint Maarten. Daar is ze lerares.

Vanuit Curacao is Astrid zondagochtend op Schiphol geland, waar haar ouders haar opwachtten. 'Het is heel fijn om hier te zijn, om iedereen even te kunnen knuffelen en te zien', vertelt Astrid.

Schrijven en verwerken

Een week geleden vloog Astrid van het zwaargetroffen Sint Maarten al naar Curacao. 'Het was heel gek, van de chaos daar naar de rust op Curacao. Ik heb daar een week gezeten, geschreven en dingen verwerkt.'

Ze prijst zich gelukkig dat ze nu even in Nederland is. 'Het is een groot contrast. Ik zit in de gigantische luxepositie dat ik nu een paar weken hier kan zijn. Maar ik wil zo snel mogelijk weer terug. Muntendam is mijn thuis, maar Sint Maarten ook.'

Survivorshirts

De school waar Astrid werkt, is zwaarbeschadigd. 'Ik wil helpen met opbouwen daar', zegt ze vastbesloten.

Ook hier in Nederland wil de Groningse wat doen voor 'haar' Sint Maarten. Ze is van plan om een t-shirtproject op te zetten. 'Het gaat om survivorshirts met positieve teksten erop. Die wil ik uitdelen aan mensen op het eiland.'

Vuurvliegje

Hoe de shirts er precies uit komen te zien, weet ze nog niet. Voor de teksten zijn al wel ideeën. 'Bijvoorbeeld ''I am a hurricane-survivor' of 'If a firefly can survive a hurricane, so can we'. Dat laatste komt omdat ik een vuurvliegje zag op de avond na Irma. Ik vond het bijzonder dat zoiets kleins zoveel natuurgeweld kan overleven.'

Het project moet de komende weken vorm krijgen. Tegelijk wil ze zoveel mogelijk genieten van de tijd met haar familie. Te beginnen met zondagmiddag. 'Ik ga met mijn vader naar FC Groningen.'

