Kijk live: Donar - Bakken Bears

(Foto: RTV Noord)

Na de overwinning tegen Vytauats speelt Donar zondag in de tweede kwalificatieronde voor de Champions League. De tegenstander in Martiniplaza is Bakken Bears uit Denemarken.

Het duel tussen de Nederlandse- en Deense kampioen begint om 18.00 uur. De wedstrijd is te volgen via de livestream van RTV Noord. Verslaggever Henk Elderman en oud-Donar speler Hein Gerd Triemstra zijn de commentatoren.