Bejaarde man valt uit scootmobiel in water

(Foto: Dennie Gaasendam)

Een bejaarde man is zondagmiddag in het water terecht gekomen in Muntendam. Hij viel uit zijn scootmobiel.

Voorbijgangers konden hem uit het water halen. De man is korte tijd onder water geweest. Hij werd gecontroleerd en is meegenomen naar het ziekenhuis.