FC Groningen behaalt zwaarbevochten overwinning tegen Twente

FC Groningen heeft zondagmiddag de tweede competitie overwinning binnen gehaald. Een kopbal van Idrissi in de 51e minuut was genoeg om de drie punten in Groningen te houden. Vlak voor tijd redde Padt de thuisploeg door een inzet van Tighadouini met een uiterste krachtsinspanning te keren.

Initiatief

De ploeg van coach Ernest Faber probeerde vanaf het begin van de wedstrijd het initiatief te nemen. Dit lukte gedeeltelijk want de verdediging van FC Twente gaf weinig ruimte weg. Bacuna kwam een paar keer in goede positie om te schieten, maar schoot telkens over.

Felle duels

Twente probeerde gevaarlijk te worden door Assaidi te zoeken. Hij was in felle duels verwikkeld met Mike te Wierik die hem aardig in bedwang hield. Wel kreeg de rechtsback van FC Groningen op slag van rust een gele kaart na een lichte overtreding. Het leek een optelsom te zijn van scheidsrechter van den Kerkhof.

Doelpunt Idrissi

Vijf minuten na de pauze kwam FC Groningen op voorsprong. Oussama Idrissi zette zelf een aanval op en legde de bal af op Warmerdam. De linksback van FC Groningen zette voor, de bal verdween na een kluts in de lucht en de kleine doorgesprinte Idrissi toonde zich de felste speler in het duel en kopte de bal achter Twente-doelman Brondeel.

Geen rood

De gasten gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar mochten echter van geluk spreken dat Bijen voor een keiharde overtreding op Veldwijk geel in plaats van rood kreeg. Vijf minuten voor tijd kreeg Reijnen een uitgelezen kans op de beslissing. Zijn onhandige schot ging over.

Geen strafschop en redding Padt

In de slotfase was Twente nog twee keer dichtbij een gelijkspel. Eerst werd de ploeg een strafschop onthouden nadat Lam door te Wierik tegen de grond werd getrokken. In blessuretijd was doelman Sergio Padt opnieuw van levensbelang want de aanvoerder van FC Groningen ging tot het uiterste om een geplaatst schot van invaller Tighadouini uit het doel te tikken.

Ranglijst

FC Groningen stijgt door deze overwinning naar de elfde plaats in de eredivisie met acht punten uit zes wedstrijden. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma.

