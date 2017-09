Idrissi: 'We hebben terecht gewonnen'

FC Groninen won zondagmiddag met de hakken over de sloot met 1-0 van FC Twente. Matchwinner was Oussama Indrissi die in de 51e minuut het enige doelpunt van de middag tegen de touwen kopte.

Blijdschap

'Ik heb een gevoel van blijdschap,' aldus doelpuntenmaker Idrissi. 'We hebben als team een goede wedstrijd gespeeld en terecht gewonnen denk ik. Het stadion was vandaag goed gevuld, dat helpt natuurlijk ook mee.'

Vertrouwen in elkaar

'Je wint overtuigend denk ik. Waar het om ging is het dat we het vertrouwen in elkaar gehouden hebben. Van buitenaf is er wat kritiek, daardoor komt er toch een andere beleving. Het is lekker dat we het dan vandaag laten zien.'

Inzet en kansen

Analist Azing Griever vond dat FC Groningen volkomen verdiend had gewonnen. 'De thuisploeg toonde meer inzet en creërde bij vlagen de nodige kansen,' vertelde Griever in de uitzending van FC Groningen live. 'Jammer dat het bij één doelpunt bleef. Ik vond Idrissi de sleutel voor deze zege. Voetballend was het niet altijd geweldig, maar hij heeft een neusje voor de goal.'

Niet direct druk

'Met dit team kan Faber niet vanaf het begin druk zetten,' vervolgt Griever zijn verhaal. 'Daar zijn Veldwijk en Mahi niet de spelers voor. Je moet op het juiste moment omschakelen en dan druk geven op de tegenstander.'

Kan altijd beter

Rechtsback Mike te Wierik was blij met het resultaat. 'We hebben drie punten, maar het kan natuurlijk altijd beter,' volgens te Wierik. 'Daarvoor zijn we ook hier, onszelf ontwikkelen. Na de nederlaag tegen NAC was het een kloteweek. Als we donderdag verloren hadden van Hercules was de bodem wel bereikt geweest. Gelukkig gebeurde dat niet, we hebben goed gereageerd vandaag. We zijn door in de beker en pakken we nu drie punten.'

