Op de Provincialeweg bij Kolham zijn zondagmiddag een auto en een motor op elkaar gebotst. De motorrijder is daarbij om het leven gekomen, bevestigt de politie.

Na de botsing sloeg de auto over de kop en belandde de motor in een sloot. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het UMCG gebracht.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.