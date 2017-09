'Eindelijk drie punten, compleet verdiend en progressie gezien'

'Twente wist niet meer waar ze het moesten zoeken', 'het is nog wat broos maar we hebben genoeg leuke spelers' en 'een pluim voor de ploeg.' De deelnemers van ons supporterspanel hielden een goed gevoel over aan de 1-0 overwinning die FC Groningen tegen Twente uit het vuur sleepte. Het rapportcijfer voor de FC: een 7.

Kevin van der Laan

was blij. 'Eindelijk drie punten!. De eerste helft matig, maar in de tweede helft eindelijk strijd en is het gelukt om de wedstrijd over de streep te trekken. De lichtpuntjes zijn natuurlijk Doan en Idrissi. Het moge duidelijk zijn dat Twente het niet meer wist waar ze het moesten zoeken in de laatste 20 minuten. Cijfer voor de FC: 7'

Een erg welkome overwinning. Zo typeert Sil Piek de 1-0 zege. 'Compleet verdiend dit. Het is nog wat broos, maar we hebben echt genoeg leuke spelers lopen. Zaak om tot een vaste samenstelling te komen en beter op elkaar ingespeeld te raken. Twente kwam om te verdedigen en was behoudens de gevaarlijke Idrissi vrij tandeloos. Eindcijfer: 7,5.'

Kris Groenewold

bespeurt de progressie waar Faber het nu al weken over heeft. 'De eindpass is echter nog een groot probleem. Toch nog teveel angst in de ploeg. Deze basis kan voorlopig blijven staan, op Bacuna na. Eindcijfer een 7.'

'Na een vrij letterlijk kansloze eerste helft hebben ze het toch weer aardig opgepakt,' analyseert Jasper Kelder. 'Spelbeeld vond ik matig met veel klungelig gedoe, maar die Tukkers vond ik ook echt niet beter. Pluim voor de ploeg en laten we hopen dat we niet weer zo'n eerste helft voorgeschoteld krijgen. Van mijn krijgt de ploeg een 7 met dank aan de toffe tweede helft. Ik gun ze zo een mooi feestje tijdens de derde heflt. '

Tot slot vatte Ronald Varwijk het duel als volgt samen. 'Waar Groningen matig was, was Twente ronduit slecht te noemen. Mahi had het niet vandaag, Idrissi af en toe. Er moet vaker over de flanken gevoetbald worden, want daar komen de kansen uit. Teamcijfer: 6,5 puur op basis van het resultaat. Kan veel beter, maar zoals we weten ook minder.'