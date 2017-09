Expeditie Grunnen: 'Hier is genoeg plek voor een flat'

(Foto: RTV Noord)

Trudy Beekman is kunstenaar en geeft cursussen in tekenen en schetsen. 'Ik heb zelf in Amersfoort gewoond en woon nu in Warffum. Cursisten uit de Randstad kan ik de schoonheid van het Groningerlandschap laten zien'.

Beekman moest als niet Noordeling even wennen aan al die rust en ruimte in Groningen. 'Ik ben ontzettend van Groningen gaan houden, maar in eerste instantie dacht ik: wat een ruimte, hier is genoeg plek voor een flat!' Ook in Expeditie Grunnen: - Daar ging de plopkap van RTV Noord

- Volkstuintjes in Klein Wetsinge

- De tocht om de Noord

- Een verbouwing met alleen maar tweedehands materiaal

- Muziekfestival Delfzijl De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!