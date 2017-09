Nederland prolongeert WK titel langbaan niet

In Roden is het Nederlands team met Romano Hummel uit Hoogkerk en Dirk Fabriek uit Stadskanaal in de gelederen er niet in geslaagd om de wereldtitel langbaan te prolongeren. Nederland werd derde.

Geschreven door Theo Sikkema

Verslaggever sport/Noordzaken

De titel ging naar Duitsland en het zilver was voor Frankrijk. Duitsland haalde in haar zes heats 61 punten. De Fransen noteerden 54 punten en Nederland reed 49 punten bij elkaar. Punten ingeleverd Het ging mis voor Hummel en Co in de onderlinge races tegen Duitsland en Frankrijk. Daar werden teveel punten ingeleverd. Naast Hummel en Fabriek was Theo Pijper de derde rijder. Hummel, die een heat won en drie keer tweede werd, noteerde tegen Frankrijk een diskwalificatie. Hij kwam buiten de baan terecht in de race en dat mag niet. Volle buit Na het echec tegen de Fransen werd tegen de Finnen de volle buit gepakt in de vijfde heat. Daarmee werd het brons min of meer veiliggesteld. Het was voor Fabriek een bijzondere dag. Hij reed zijn laatste officiële wedstrijd. Lees ook: - Romano Hummel pakt zege tijdens GP Morizes

