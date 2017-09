Be Quick wint nipt van Jong de Graafschap

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Jong de Graafschap met 1-0 gewonnen. Een benutte strafschop van spits Daan Driever bracht na een uur spelen de beslissing.

Kansen

In een leuke eerste helft golfde het spel op en neer. Tien minuten voor de rust kregen de Groningers een aardige kans. Een dieptepass van Daan Driever kwam terecht bij Thomas Careman, maar de keeper van de Graafschap wist de situatie te redden voor de thuisploeg. Ook Michiel Rusch mocht alleen op de doelman van de thuisploeg af, ook hij miste.

Openingstreffer

Na 59 minuten spelen was Be Quick opnieuw dichtbij de openingstreffer. Na een voorzet van Rick Wiersma schoot Careman de bal op de paal. Een minuut later kwam de ploeg van trainer Kevin Waalderbos toch op voorsprong. Careman werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en de scheidsrechter wees terecht naar de stip.

Benutte strafschop

Driever schoot een penalty tegen de touwen. Vlak daarna kreeg Huntelaar namens de Graafschap zijn tweede gele kaart en konden de gasten het duel relatief eenvoudig uitgespeeld.

Stand

Be Quick stijgt door deze overwinning naar de twaalfde plaats in de derde divisie zondag met zes punten uit vijf wedstrijden.