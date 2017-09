Door de mand: Kees Vlietstra wil een rolstoel door een basket gooien

Ik zie hem nog staan in zijn joggingpak. Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, opende afgelopen vrijdag de personeelsdag van de nationale voetbalbond.





Staand op een picknick tafel op het terras voor de nieuwe sportcampus in Zeist sprak hij 'zijn' personeel toe. In een joggingpak. Het personeel kreeg een sportdag aangeboden. En Jean-Paul nam voordat hij zijn mensen heel veel plezier wenste even het programma met ze door. In zijn joggingpak. 'En dan na het voetbalbiljart, klootschieten en fierljeppen gaan we aan de borrel.' Ik keek mijn collega Barry Schep met grote ogen aan. 'Als hij ook zo neerbuigend over korfbal praat sla ik hem op zijn bek,' fluisterde ik Barry in zijn oor.



Jean-Paul ging nog even door. 'Na het diner kunnen jullie een gokje wagen in ons casino of met de voetjes van de vloer en even lekker zoenen, of schuifelen met een collega, of hoe noemen ze dat? Veel plezier in ieder geval. De directeur van Nederlands grootste sportorganisatie sprong opvallend soepel van de tafel. Hij ontving een lauw applausje. In zijn joggingpak.



Barry en ik liepen naar de sporthal. We waren door de organisatie gevraagd om het onderdeel korfbal te verzorgen. Dat deden we graag. Burendienst. Het hoofdkantoor van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond zetelt namelijk op het zelfde complex in Zeist als dat van de grote broer, de KNVB. Het personeel kwam in zeven rondes van een half uur bij ons korfballen. We waren niet het enige onderdeel. Op het nieuwe kunstgras(!)veld werd er gevolleybald onder leiding van recordinternational Peter Blangé, gehockeyd met Minke Booij en gefrisbeed met twee frisbee gasten waarvan me de namen ontschoteld zijn.



In de sporthal werd er behalve gekorfbald ook een clinic rolstoelbasketbal gegeven. En sinds Freek de Jonge jaren geleden de grap maakte dat het nog verdomd lastig is om zo'n rolstoel door een basket te gooien kan ik het niet laten om dat toch altijd even proefondervindelijk te testen. Daar was mijn collega workshopleider niet zo blij mee. Nee, zo'n rolstoel past echt niet door zo'n basket. Ook niet in Zeist.



Ons korfbal onderdeel werd positief ontvangen. Het personeel speelde bloedfanatiek in de kleine wedstrijdjes die we ze lieten spelen. Sinds mijn heupproblemen doe ik al jaren niet meer actief mee met dit soort sessies, het blijft een beetje bij het met de bek voorzeggen, maar met Barry had ik vrijdag een ideale clinic clown aan mijn zijde.



Barry is bondscoach van Oranje onder 17 jaar en succesvol clubcoach bij Blauw Wit in Amsterdam maar bovenal is en blijft Barry speler. Een publieksspeler. Spelen en laten spelen. Zo liet hij de aantrekkelijke financieel medewerkster van het districtskantoor Den Haag keer op keer vrij schieten, blokte hij snoeihard een schot van de irritante manager arbitrage en gooide hij van een meter of vijfentwintig de bal met twee tellen op de schotklok feilloos door het mandje.



De fysieke lookalike van Barry Schep was afgelopen week te gast in De Wereld Draait Door. Dirk Kuyt vertelde daar over de film Kuyt die donderdag in première ging. Ik heb het niet zo op die Kuyt. Natuurlijk, het was een sprookjeseinde van zijn mooie en imposante carrière die hattrick in de kampioenswedstrijd vorig seizoen maar Dirk is me net even te spick en span. Dirk is geen rock and roll maar een Johannes Brahms huiskamerkwintet. En ik ben geen liefhebber van een Johannes Brahms huiskamerkwintet.



Matthijs van Nieuwkerk vroeg de gelovige Kuyt of hij voorafgaand aan een wedstrijd gebeden had voor een overwinning. Kuyt kreeg de lachers op zijn hand toen hij ontkennend antwoordde met als onderbouwing dat als alle 22 spelers dat zouden doen de wedstrijd altijd in een gelijkspel zal eindigen. Matthijs moest ook erg lachen. Dat viel me tegen. De grap van Dirk was gejat van Johan Cruijff die hem jaren geleden al eens had gemaakt. En niet eens als grap maar als wijsheid. Dat had Cruijff adept Van Nieuwkerk moeten weten en Kuyt daarmee moeten confronteren. 'Leuk Dirk, maar wel even aan bronvermelding doen vriend. Uit welk citatenboekje heb je deze gekozen, jij oude visserszoon.'



Terug naar onze clinic van vrijdag. Collega Barry was zogezegd in topvorm. Helaas hebben we Jean-Paul Decossaux niet meer gezien in zijn joggingpak. Ook Dick Advocaat en Ruud Gullit lieten verstek gaan. Wat was het fantastisch geweest als we ook die mannen aan het spelen hadden gekregen. En dat Barry Schep als meervoudig wereldkampioen een master clinic aan de voetbal bondscoaches had kunnen geven hoe je wereldkampioen in je sport kan worden. En dat we daar een film van hadden kunnen maken. Werktitel: Fantastic Game.



En dat voor de première Barry Schep als hoofdgast bij DWDD zou zitten om te vertellen hoe het allemaal begon, Nederland Wereldkampioen Voetbal in Rusland, toen zijn collega in september 2017 een rolstoel door een basket gooide. In een trainingspak.